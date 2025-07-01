"Де наша ППО?!": росіяни знову скаржаться на вибухи у Таганрозі й Новочеркаську
У ніч на 25 липня потужні вибухи прогриміли у Таганрозі та Новочеркаську Ростовської області Росії. На територію країни-агресорки знову навідалися невідомі добрі дрони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про вибухи в Таганрозі й Новочеркаську 25 липня?
Після опівночі російські телеграм-канали написали, що в передмісті Таганрога й Новочеркаська Ростовської області прогриміла серія вибухів. Також пропагандисти поскаржилися на дрони.
Проліт дронів у Таганрозі: дивіться відео
У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали.
Ростовські телеграм-канали писали, що у проміжку між 23:00 і 00:30 нібито "пролетіли 20 дронів" у бік Ростова і Новочеркаська. Водночас зазначили, що лише "кілька збили" й поскаржилися, мовляв, "летіли дуже низько".
А поки кремлівські пропагандисти марять про хоч якесь "успішне" збиття, "звичайні" росіяни поширюють відео атаки у мережі, не стримуючи свого обурення.
Куди полетів-то, б***ь, куди полетів?! Де наша ППО?! Де, де, де?! С**а, зараз протаранить,
– скаржиться росіянка.
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Росіяни запитують, а де ж "Пе-Ве-О": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)
На скиглення росіян уже відреагував керівник Центру протидії дезінформації.
Росіяни на Ростовщині питають "Гдє наше пво?". У Криму лишилось назавжди в землі, а інше – під Москвою,
– зазначив Андрій Коваленко.
Зауважимо, що напередодні, в ніч на 23 липня, росіянам також було дуже тривожно у Таганрозі й Новочеркаську. Була атакована залізнична інфраструктура, якою користуються ВПК й окупаційна армія.