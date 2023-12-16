У Таганрозі пролунали потужні вибухи: окупанти в небо підняли гелікоптери

У Таганрозі Ростовській області повідомляють про гучні вибухи. Також росіяни публікують кадри "незрозумілого" диму над містом.

Пабліки пишуть, що слідом за вибухом у повітря підняли три гелікоптери. Подібні гучні звуки стали вже буденністю для росіян.

Дивіться також Дають прикурити: у Курську нові вибухи, окупанти заявляють про атаку дронами

Вибухи у Таганрозі

Місцеві жителі Таганрогу, що у Ростовській області скаржаться на гучні вибухи та якийсь "свєрхзвук". Окрім цього, чомусь росіяни почали "кіпішувати" через такі дивні події.

Приблизно о 12:30 була гучна бавовна на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти,

– пишуть місцеві пабліки.

Жителі Таганрогу бачать з вікон дивний дим / російські пабліки

Деякі жителі Таганрогу у коментарях цікавляться, що ж це могло так вдарити, що пів області чуло. Дехто зазначає, нібито їх місто атакував безпілотник.

Росіяни скаржаться у соцмережах на гучні звуки / російські пабліки

Офіційно російська влада не коментувала ситуацію, тому російським громадянам лишається лише самостійно будувати теорії, що ж сталося в їх місті.

Неспокійна ситуація в Росії