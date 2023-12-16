У Таганрозі пролунали потужні вибухи: окупанти в небо підняли гелікоптери
У Таганрозі Ростовській області повідомляють про гучні вибухи. Також росіяни публікують кадри "незрозумілого" диму над містом.
Пабліки пишуть, що слідом за вибухом у повітря підняли три гелікоптери. Подібні гучні звуки стали вже буденністю для росіян.
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Вибухи у Таганрозі
Місцеві жителі Таганрогу, що у Ростовській області скаржаться на гучні вибухи та якийсь "свєрхзвук". Окрім цього, чомусь росіяни почали "кіпішувати" через такі дивні події.
Приблизно о 12:30 була гучна бавовна на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти,
– пишуть місцеві пабліки.
Жителі Таганрогу бачать з вікон дивний дим / російські пабліки
Деякі жителі Таганрогу у коментарях цікавляться, що ж це могло так вдарити, що пів області чуло. Дехто зазначає, нібито їх місто атакував безпілотник.
Росіяни скаржаться у соцмережах на гучні звуки / російські пабліки
Офіційно російська влада не коментувала ситуацію, тому російським громадянам лишається лише самостійно будувати теорії, що ж сталося в їх місті.
Неспокійна ситуація в Росії
- Ввечері 15 грудня окупанти поскаржилися, що Курська область нібито під "атакою дронів". Російська влада офіційно заявила про три прильоти, внаслідок чого було пошкоджено компресорну станцію. В іншому районі БпЛА пошкодили лінію електропередач.
- У ніч проти 14 грудня невідомі дрони атакували військові частини росіян в Алабіно та Подільську. За словами росіян, однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я.
- Востаннє дивні дива відбувалися у Таганрозі 5 – 6 грудня. Зокрема, 5 грудня вибухи були настільки потужними, що "аж вікна здригалися". Пропагандисти заспокоювали населення, мовляв, то "ПВО" збила українську ракету.