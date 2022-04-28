Так працює справедливість: усі кати українського народу будуть покарані

Після захоплення та страти Адольфа Ейхмана в 1960 році стало відомо, що Моссад має узгоджений політичним керівництвом країни список нацистських злочинців, які мають бути доставлені до ізраїльського суду або ліквідовані.

На жаль, не всі злочинці були затримані, але точно кожен з них до кінця жив у страху, постійно переховуючись, і невідомо, що гірше - миттєва смерть чи таке життя.

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"Книга катів"

Україна створює "Книгу катів", яка зробить доступною інформацію про кожного російського воєнного злочинця. На початку квітня про це повідомив Президент Зеленський, позавчора голова Офісу Президента Єрмак провів відповідну нараду.

Над збором і верифікацією даних уже працюють розвідка, слідчі органи та Мінцифра.

Вірю, що кожен російський нелюд понесе відповідальність перед українським народом або ховатиметься в печерах до кінця свого жалюгідного життя.

Кара незворотня

Кара має бути невідворотною, оскільки такі злочини не передбачають спокути.

І це, до речі, стосується не лише військових.

Рашистські та прорашистські пропагандисти і політики – повноцінні спільники воєнних злочинів і відповідальність для них має бути теж повноцінною.

Тому якщо навіть через 20 років росіяни раптом поставатимуть перед українськими судами або зникатимуть або давитимуться растєгаями, не варто дивуватися – так працює справедливість.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: