Так вчиняють нікчемні вбивці, – реакція Генштабу на вбивство нашого бійця за "Слава Україні"

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на те, що росіяни розстріли беззбройного полоненого українського військового. Там заявили, що це цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни.

Перед цим у Сухопутних військах ЗСУ назвали ім'я військового, якого, ймовірно, розстріляли окупанти. Проте попередили, що це тільки попередні дані, адже тіло бійця на тимчасово окупованій території.

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У Генштабі відреагували на вбивство росіянами військового

Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові розповіли, що, за попередніми даними, від рук цинічних окупантів загинув військовослужбовець 30-тої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Миколайович Шадура.

"Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи", – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Та, варто зауважити, що в Сухопутних військах розповідали, що станом на 7 березня тіло військового на тимчасово окупованій території.

Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі,

– попередили в Генштабі ЗСУ.

Там пообіцяли, що "з холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов'язково помстимося за кожного!"

Коротко про трагедію