Так війни не виграють: що точно не треба робити українцям

Мене дивує, як багато недурних людей не розуміють, про що ця війна. Це не просто війна за Донбас, за Крим, за контроль Чорного моря. Це війна на знищення.

Чому дискримінувати за культурою можна

Коли ви говорите про права людини, про якісь європейські норми співіснування культур і народів, ви взагалі не розумієте, що відбувається.

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Ба більше, ви відкриваєте свій рот, щоб ним говорила Московія. Через ваш рот московити розказують, що не можна чіпати "вєлікаю русскую культуру", бо це ж "варварство". Що не можна дискримінувати за національною та мовною ознакою. Що ми не можемо так робити, бо ми ж не такі, як вони!

У той час, коли високочолі українські інтелектуали в білих пальтах захищають свою зросійщену ідентичність, росіяни просто нищать все, що хоч віддалено нагадує українське. Ув'язнюють за українські книжки, за коментарі в підтримку України, пишуть доноси на маленьку дівчинку, яка прийшла в школу в жовтій спідниці та синій блузі.

Війни не виграють у білих рукавичках

Коли ви розказуєте, що в паспорті ви Кірілл з двома "л", то спробуйте записатися у Росії Дариною чи Миколою. В кращому випадку скажуть не вимахуватися і записатися "чєловєчєскім" іменем Дарья, в гіршому – здадуть у ФСБ, і ви сядете. Тобто, в них такої проблеми немає взагалі, бо все українське під повною забороною.

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Як би це не було спокусливо, війни на виживання не виграють у білих рукавичках. Якщо ми будемо думати, що московське толерувати, а що ні, поки вони тотально нищать все українське, ми приречені. Наші внуки, вирощені на російських ютубах, підпишуть чергову Переяславську раду. Тоді всі, хто вже лягли і хто ще ляже, ляжуть марно.

Тому, як би вам не хотілося надіти біле пальто гуманіста, як би не тиснула власна ідентичність, думайте. Війни на знищення виграються не так.