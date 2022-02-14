Така можливість існує, – "слуга" розповів про ймовірну зустріч Зеленського і Байдена в Україні
14 лютого 2022 , 16:47Читать новость на русском
Володимир Зеленський запросив Джо Байдена приїхати в Україну. Це могло б допомогти знинизити напругу.
Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. На його думку, візит Байдена в Україну став би сильним сигналом.
До теми Зеленський підтвердив, що запросив Байдена найближчими днями відвідати Україну
Він наголосив, що наразі невідомо, чи піде на це Білий дім. У Байдена насичений графік вже на декілька місяців наперед.
Зважаючи на таку досить важку ситуацію, думаю, що така можливість зберігається,
– зазначив Чернєв.
Запрошення Байдена в Україну: що відомо
- Під час годинної розмови Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну якомога швидше.
- Це могло б вкотре продемонструвати Кремль, що Захід – однозначно на боці України.
- За слова Зеленського, лідери країн обговорили також теми безпеки, економіки, наявні ризики, санкції та, звісно, російську агресію.
- У Білому домі запевнили, що Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.
Єгор Чернєв про ймовірний візит Байдена: дивіться відео