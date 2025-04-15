Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей загроза

Зранку 15 квітня російська армія вкотре запустила у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотниками.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз дрони