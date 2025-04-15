Укр Рус
24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей загроза
15 квітня, 06:13
3

Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей загроза

Маргарита Волошина

Зранку 15 квітня російська армія вкотре запустила у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотниками.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Атака дронів на Одесу: зруйновані п’ять відділень міської лікарні 

Де зараз дрони

 

06:30, 15 квітня

Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

06:02, 15 квітня

Полтавщина та Дніпропетровщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

05:51, 15 квітня

"Шахеди" у Запорізькій області – курс північно-західний.

05:37, 15 квітня

"Шахеди" на сході та в центрі Харківщини – курс південно-західний.

05:11, 15 квітня

Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!