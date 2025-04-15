Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей загроза
Зранку 15 квітня російська армія вкотре запустила у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотниками.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз дрони
Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Полтавщина та Дніпропетровщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. "Шахеди" у Запорізькій області – курс північно-західний. "Шахеди" на сході та в центрі Харківщини – курс південно-західний. Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Дніпро – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Полтавщина та Дніпропетровщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
"Шахеди" у Запорізькій області – курс північно-західний.
"Шахеди" на сході та в центрі Харківщини – курс південно-західний.
Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!