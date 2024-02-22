Такер Карлсон хотів взяти інтерв'ю у Джонсона: експрем'єр Британії спершу погодився, але є нюанс

Американський пропагандист Такер Карлсон пропонував експрем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону взяти інтерв'ю. Спочатку колишній британський глава уряду погодився на розмову.

Журналісти The Guardian наголосили, що інтерв'ю мало статися за гонорар, який Джонсон би передав українцям на благодійність. Однак зрештою ексглава уряду Британії відмовився від розмови з американським пропагандистом.

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Джонсон мав дати інтерв'ю Такеру Карлсону

Такер Карлсон розповів на правому каналі новин Blaze TV, що Борис Джонсон спочатку погодився на інтерв'ю з ним. Американський ведучий сказав, що надіслав запрошення після того, як "роздратувався" тим, що Джонсон засудив його як маріонетку Кремля після його суперечливого інтерв’ю з Путіним.

Американський телеведучий стверджував, що Джонсон буцімто вимагав від нього 1 мільйон доларів США. Однак у колишнього глави уряду Сполученого Королівства відкинув цю заяву як неправдиву, заявивши, що цю суму запропонував Карлсон, і Джонсон віддав би гроші на благодійність для українських ветеранів.

Карлсон стверджував, що член команди Джонсона сказав, що "це вартуватиме вам 1 мільйон доларів США, а потім він пояснить свою позицію щодо України".

Я не захищаю Путіна, але він не просив 1 мільйона доларів… Вся ця справа – жахливий перетрус,

– сказав Такер Карлсон.

Пропагандист казав, що якщо "ви заробляєте гроші на війні, то знаєте, що можете мати справу з Богом щодо цього" і назвав буцімто вчинок Джонсона "аморальним". Водночас прессекретар Бориса Джонсона сказав, що інформація, яку виголосив Такер Карлсон не відповідає дійсності.

Джонсон відмовився від розмови після смерті Навального

Журналісти The Guardian наголошували, що Борис Джонсон вирішив не продовжувати дебати з Карлсоном після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, в якій багато хто звинувачує Кремль.

Це, за словами авторів матеріалу, був останній спалах у суперечці між чоловіками після того, як Джонсон затаврував Карлсона як "зрадника журналістики" після його інтерв'ю з президентом Росії.

Джонсон сказав, що ведучий зрадив "глядачів і слухачів у всьому світі" за те, що не звинуватив Путіна в "тортурах, зґвалтуваннях цивільних, підривах дитячих садків" в Україні.