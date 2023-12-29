Не є чимось новим, – у ЗСУ відреагували на падіння невідомого повітряного об'єкта у Польщі

Під час масованої ракетної атаки по Україні вночі та вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт впав на території Польщі. Наразі там активно вивчають, що саме це міг бути за об'єкт.

Водночас подібні падіння невідомих повітряних об'єктів під час масованої атаки трапляються вже не вперше. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

До теми Під час ракетної атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт

Ігнат прокоментував падіння невідомого об'єкта на території Польщі

Речник Повітряних сил зазначив, що ворог робить величезні атаки, тобто багато всього летить у повітрі на нашу державу. За його словами, такі випадки трапляються вже не вперше.

Ми бачили подібний проліт кілька місяців тому ще влітку і коментували. Залітали навіть на територію Румунії ракети й ударні БпЛА, зокрема, там падають і уламки тощо, так само це відбувалося і на території Польщі минулого року, тому це не є чимось новим,

– сказав він.

Ігнат наголосив, що в результаті таких масованих ракетних атак, падіння невідомих об'єктів на території прикордонних з Україною країн може траплятися.

"Ворог атакує наші прикордонні території, зокрема, й на заході, це і Львівська область, Івано-Франківська тощо. Тому таке можливе", – наголосив речник Повітряних Сил.

Водночас він підкреслив, що це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб Україну посилити необхідною кількістю засобів ППО. За його словами, це потрібно для того, щоб ми стали тим самим щитом між агресором і Європою, захистивши і себе, і наших союзників.

У Польщі впав невідомий повітряний об'єкт