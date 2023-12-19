Таких людей не можна втрачати, – Зеленський про повернення українських біженців і переселенців

Через війну за кордон виїхало близько 4 мільйонів людей. Зеленський заявив, що хоче, аби вони не поспішали відмовлятися від громадянства України.

Під час пресконференції журналіст запитав у Зеленського про повернення українських біженців і переселенців додому. За його словами, з України з початку повномасштабного вторгнення виїхало майже 4 мільйони людей. Представник ЗМІ поцікавився, чи може старт переговорів: Україна – ЄС спонукати їх до повернення в Україну після завершення активних бойових дій, передає 24 Канал.

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Що відповів президент

Глава держави запевнив, що допомога переселенцям не зменшиться. Чи планується її збільшення президент поки не може дати відповіді. Це стане зрозуміло до кінця року.

Що стосується громадян за кордоном, то, певна річ, вони всі громадяни України, і ми повинні захищати всіх громадян, наголосив Зеленський.

Він заявив, що держава надаватиме підтримку українцям за кордоном, тим, кому це дуже потрібно. Глава держави зазначив, що ті, кому вдасться працевлаштуватися, матимуть інший рівень підтримки.

Зеленський вважає, що українці повертатимуться, коли в Україні буде більш надійне ППО, а також через те, що Європа скорочуватиме програми підтримки.

Президент зазначив, що доцільно думати про множинне громадянство. Відповідний закон вже є. Він стосується країн ЄС, де в найближчому майбутньому буде вся Україна. У такий спосіб можна було б підтримати українців, які опинилися за кордоном.

На думку Зеленського, множинне громадянство дозволить не втратити людей, які почали влаштовувати своє життя за межами України. Втім, президент просить їх "не спішити відмовлятись від громадянства нашої держави".

Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати, і множинне громадянство частково, напевно, вирішує це питання,

– наголосив український лідер.