Такий шлак, – Малюська відреагував на ймовірну відставку і сказав, коли піде

У медіа активно обговорюють можливі ротації у Кабміні. Називають і прізвище міністра юстиції Дениса Малюськи. Однак той запевнив, що йти наразі не збирається.

Про це міністр розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він дізнавався про свою "відставку" з медіа та різних телеграм-каналів.

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"Іноді скидували колеги (інформацію про ймовірну відставку – 24 канал). Я навіть намагаюсь не читати. Там такий шлак", – зазначив міністр.

Малюська: Є три людини, на прохання яких я звільню посаду

Він запевнив, що у нього щодо власної відставки завжди є принциповий та однаковий підхід. Він готовий піти у будь-який момент, за крісло не тримається.

Я завжди казав, що є 3 людини, одного слова яких достатньо, щоб я писав заяву і аж біг, звільнявши своє крісло: президент, прем'єр-міністр і дружина,

– заявив Малюська.

Якщо буде прохання від цих людей, міністр подякує за можливість попрацювати в інтересах держави і піде.

"Наразі такого меседжа не було. Як тільки буде, одразу напишу у фейсбуці, медіа. Напишу заяву і перейду займатись іншими справами. Наразі немає, тому працюємо непогано, поки що мені подобається", – підсумував міністр.

Кадрові зміни у Кабміні: коротко

Про претензії до роботи міністра Дениса Малюськи розповідав раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Він заявляв, що Мін'юст – це не лише в'язниці та ремонт у СІЗО.

У Кабміні вже трапились гучні відставки останнім часом. Зокрема, Арсена Авакова, Максима Степанова та Владислава Криклія.

Тепер міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський. Міністром охорони здоров'я – Віктор Ляшко. Міністром інфраструктури – Олександр Кубраков.

Варто зазначити, що говорять і про відставку інших міністрів. Однак офіційних підтверджень поки немає.

Першу частину інтерв'ю з Денисом Малюською читайтеНе пропустіть!

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