Такого вже нема, щоб росіяни рухалися колонами, – Павлюк про виснаження резервів окупантів
Джерело:"Радіо Свобода"
Росія вже ввела на територію України все, що планувала для першого удару. У зону ООС окупанти вже кидають останні резерви.
У Росії частково проводять приховану мобілізацію та формують резервні частини. Про це заявив глава Київської ОВА Олександр Павлюк.
Важливо Ворог зазнає втрат і почав відступ на одному з напрямів: де ідуть найзапекліші бої з окупантами
Ворог нарощує зусилля, щоб продовжити війну. Павлюк зауважив, що поки немає даних розвідки, аби спрогнозувати об'єм.
Окупанти стали обережніші
Орки вже набагато обережніші. Вони їздять по трасах, а пересуваються під прикриттям авіації.
Уже такого, як було в перші дні, коли вони рухались колонами і надіялись, що ми злякаємось, вже немає,
– зазначив Павлюк.
Він підсумував, що росіяни воюють не з військовими, а з цивільними. Вони обстрілюють та вбивають мирних людей.
До речі – Окупанти вихваляються мародерством: