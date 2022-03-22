Такого вже нема, щоб росіяни рухалися колонами, – Павлюк про виснаження резервів окупантів

Росія вже ввела на територію України все, що планувала для першого удару. У зону ООС окупанти вже кидають останні резерви.

У Росії частково проводять приховану мобілізацію та формують резервні частини. Про це заявив глава Київської ОВА Олександр Павлюк.

Важливо Ворог зазнає втрат і почав відступ на одному з напрямів: де ідуть найзапекліші бої з окупантами

Ворог нарощує зусилля, щоб продовжити війну. Павлюк зауважив, що поки немає даних розвідки, аби спрогнозувати об'єм.

Окупанти стали обережніші

Орки вже набагато обережніші. Вони їздять по трасах, а пересуваються під прикриттям авіації.

Уже такого, як було в перші дні, коли вони рухались колонами і надіялись, що ми злякаємось, вже немає,

– зазначив Павлюк.

Він підсумував, що росіяни воюють не з військовими, а з цивільними. Вони обстрілюють та вбивають мирних людей.

До речі – Окупанти вихваляються мародерством: