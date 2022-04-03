Такого жаху ніколи в житті не бачив, і це лише перша сторінка деокупації, – Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував звірства росіян на раніше окупованих територіях Київщини. За його словами, такого страхіття він ще не бачив. Але це, найімовірніше, ще далеко не всі жахи.

Денис Монастирський попередив, що про всі воєнні злочини окупантів стане відомо лише після повної деокупації України. Зараз ми дізналися тільки про їх частину.

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Росія вже не вперше чинить звірства щодо українців

Звірства рашистів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах, які вдалося звільнити з-під окупації, шокують. Та потрібно бути готовими до нових страхіть.

Такого жаху ніколи в житті не бачив. І я думаю, що це лише перша сторінка, яку ми з вами відкриваємо в страшній історії деокупації України та Київщини зокрема. Таке я чув з розповідей людей, які звільняли певні населені пункти на Сході України у 2014 – 2018 роках. Але побачити це за 20 кілометрів від столиці – це, звичайно, шок,

– наголосив міністр.

За його словами, зараз важливо зберігати мужність та силу духу, бо звільнення України від російської навали буде дуже і дуже непростим.

"І не тільки в плані наших сил, але й в плані емоцій, які викликає кожен побачений будинок, кожен розтрощений танк, кожна загибла людина... Це все нас чекає", – підсумував Денис Монастирський.

Адже низка населених пунктів України й досі перебуває під контролем окупантів. Після вигнання ворога звідти можуть з'ясуватися ще страшніші речі.

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