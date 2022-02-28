Такої Росії на карті світу не повинно бути, – Огризко

Захід запровадив проти Росії потужний пакет санкцій через наступ на Україну. Він може таки "доламати" країну-агресорку впродовж кількох місяців, якщо залишиться й надалі.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу. Дуже б хотілося, аби навіть після того, як Росія ганебно залишить українську землю, усі обмеження залишилися й показали росіянам, що означає терпіти цю військову хунту.

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За словами Огризка, зараз знайдеться багато грошовитих людей довкола Володимира Путіна, які зрозуміють, що найкращим виходом для них є якомога швидше від нього позбутися, домовитися на будь-яких умовах із Заходом й, можливо, почати новий етап для Росії.

Однак я вважаю, що такої Росії на карті світу більше не повинно бути. Ми маємо цю ідею зараз доносити до наших західних партнерів,

– наголосив ексміністр.

Огризко прокоментував санкції Заходу проти Росії: дивіться відео



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