З такою підтримкою ми переможемо, – Єрмак чекає на важке озброєння та потужні санкції

Україні потрібно важке озброєння, щоб ефективніше протистояти російській агресії. Наприклад, танки, засоби проти корабельних атак, MLRS, ППО.

Вичерпний список є в наших партнерів, тому очікуємо на ще більшу підтримку, наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

До теми Боротьба за Маріуполь не закінчується – це українське місто, – Єрмак

Із цією підтримкою і з потужною санкційною політикою ми впевнено переможемо,

– переконаний чиновник.

План з посилення санкцій

Єрмак нагадав, що є група міжнародних і українських експертів, які аналізують ефективність чинних санкцій і займаються розробкою нових. Уже презентовано план дій щодо посилення обмежень.

У ньому є чіткі, визначені санкції, які будуть пропонувати партнерам. Оскільки війна триває, наявна санкційна політика недостатня. Її треба посилювати. Єрмак зауважив, важливо пропрацювати санкції щодо визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм.

Цікаво – Якби в України була ядерна зброя, ми б її ніколи не застосували, – Зеленський: