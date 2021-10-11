Таксист, в автомобілі якого знайшли тіло Полякова, змінив свої свідчення, – адвокат

Адвокат таксиста, в автомобілі якого помер Антон Поляков, розповів, що його підзахисний змінив свої свідчення. Він визнав, що версія про те, що він підібрав нардепа на транспортній зупинці – брехня.

Згідно з новими свідченнями таксиста, Антона Полякова в його авто пересадили з іншої автівки. Одразу ж після цього в народного депутата почалися конвульсії.

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Правоохоронці нібито побили таксиста

За словами адвоката, за зміну свідчень правоохоронці побили таксиста. Попри те, адвокат заявив, що слідів побиття на тілі його підзахисного немає, тому експертиза не доведе цього. Крім того, це не єдине порушення. Адвокат таксиста переконує, що його підзахисний провів у поліцейському відділку добу замість 3 годин.

Таксист пояснив своє рішення спершу збрехати тим, що він не міг знати про те, чи вживав щось нардеп чи ні й тому не хотів вплутувати інших людей. Однак незмінним у його свідченнях залишилося те, що Поляков був при свідомості, коли його посадили в авто. Через те, що йому стало зле, таксист вирішив їхати в лікарню, порушуючи правила дорожнього руху. Тоді його й зупинили патрульні та знайшли тіло депутата.

Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді йому його підвезли із іншої машини і попросили доправити додому. От і все. Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз. От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже,

– заявив адвокат.

За даними ЗМІ, у таксиста кримінальне минуле. Чоловік був фігурантом справи про торгівлю людьми.

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