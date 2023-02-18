Тактична авіація та пуски з окупованих територій, – ОП про нову ракетну атаку Росії
18 лютого 2023, 09:18Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
Майже на всій території України орієнтовно о 8:30 18 лютого оголосили повітряну тривогу. В Офісі Президента прокоментували дії ворога.
Зокрема, Росія використовує тактичну авіацію. Також вже відомо про пуски ракет.
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Що відомо про дії ворога
Ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети,
– заявив Єрмак.