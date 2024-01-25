"Цей об'єкт має бути знищено": "Атеш" провели розвідку ракетного підприємства під Москвою

Агенти "Атеш" провели розвідку на одному з об'єктів корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Це найбільше підприємство, яке займається виробництвом зброї для атак на українські міста.

Партизанський рух "Атеш" давно вийшов за межі Криму і тепер допомагає знищувати об'єкти ворога як на окупованій території, так і в тилу росіян. В структурі наголосили, що російське підприємство має бути знищене.

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

Деталі операції

Агенти партизанського руху "Атеш" провели зовнішню розвідку об'єкта одного з найбільших російських оборонних підприємств. Партизани побували біля головного офісу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у населеному пункті Корольов, Московська область.

Ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів. Серед їхньої продукції є ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші,

– розповіли в "Атеш".

Партизани розвідали офіс "Тактичного ракетного озброєння" / "Атеш"

Партизани зазначили, що вони вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Окрім цього, вони розвідали, де розташований адміністративний корпус з усією документацією.

Інформацію про важливі об'єкти вже передали до ЗСУ / "Атеш"

В "Атеш" наголосили, що цей військовий об'єкт має бути знищений і вони будуть над цим працювати.

Діяльність "Атеш"