Тактичний успіх у Сєвєродонецьку не несе Росії вигоди, а потрібен для показу "перемоги", – ISW

Взяття Сєвєродонецька дозволить сказати Москві, що вона захопила всю Луганщину. Натомість це не дасть Кремлю більше ніякої суттєвої вигоди.

Відповідну інформацію оприлюднили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Там також розповіли про ціну захоплення Луганщини для ворога.

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Росія не отримає ніякої вигоди з тактичного успіху в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній значний населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами,

– повідомили в ISW.

Пояснили також, що взяття міста не дасть Росії жодної іншої значної військової чи економічної вигоди.

Ба більше, ціна нинішнього тактичного успіху на Донбасі не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Зокрема в американському Інституті вивчення війни пояснили, що:

Москва залучила сили, техніку та матеріальну частину з усіх інших напрямів для досягнення цієї єдиної мети – взяття Сєвєродонецька;

зокрема Кремль "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста";

захоплення Сєвєродонецька може допомогти росіянам завоювати Донбас тільки тоді, якщо дасть імпульс для побудови послідовних операцій;

проте битва за Сєвєродонецьк, найімовірніше, запобігатиме продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

На жаль, відомо, що українські військові мають серйозні втрати в битві за Сєвєродонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" у Маріуполі. Також вони можуть зазнати серйозної тактичної поразки, якщо впаде Сєвєродонецьк.

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Україна нарощує, а Росія втрачає сили та техніку

Росіяни зосередили набагато більшу частку своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" загалом на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси та техніку від своїх союзників, яким би повільним та обмеженим не був цей потік,

– пояснили в Інституті.

Натомість Росія проявляє ознаки того, що вони спалюють наявні резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Адже:

російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого – навіть не намагалися це зробити;

армія окупанта застрягла на другорядних напрямках, втратить волю до бою, оскільки битва за Сєвєродонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів.

"Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з'явиться", – попередили в Інституті вивчення війни.

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Коротко про ситуацію в Сєвєродонецьку