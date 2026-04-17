Росія запускає дрони з Мирнограда, а оператори керують із тилу, – 7-й корпус ДШВ
- Російські війська змінили тактику використання дронів на Покровському напрямку, наближаючи точки запуску до позицій ЗСУ.
- Оператори дронів керують ними дистанційно з тилу, що дає росіянам перевагу в часі реагування.
Російські війська змінили тактику застосування дронів на Покровському напрямку, наближаючи точки запуску до позицій ЗСУ. Водночас оператори залишаються в тилу, що дає окупантам суттєву перевагу в часі реагування.
Російські війська на Покровському напрямку застосовують нову тактику використання безпілотників, яка дозволяє їм отримувати перевагу на полі бою. Про це розповів керівник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії.
Що відомо про нову тактику росіян на Покровському напрямку?
За словами Полевого, технічний персонал із дронами підвозять максимально близько до лінії фронту, зокрема до міської забудови Мирнограду і Покровська. Водночас оператори керують безпілотниками дистанційно – перебуваючи, наприклад, у Донецьку.
Зверніть увагу! Така схема дозволяє росіянам збільшити дальність ураження і водночас убезпечити операторів від ударів. Фактично точки запуску можуть розташовуватися лише за 1 – 2 кілометри від позицій українських військових.
Полевий зазначив, що дрон долає один кілометр приблизно за хвилину, тому час реакції у російських військ становить близько півтори хвилини. Натомість українські підрозділи, через більшу відстань запуску, реагують значно довше – до 15 хвилин.
За словами військового, така "математична" перевага дає російським силам суттєву тактичну перевагу на цьому напрямку.
До слова. Засновник Swarmer Сергій Купрієнко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що українська оборонна індустрія має інтегрувати наявні рішення для підвищення ефективності. Автоматизовані системи повинні відігравати важливу роль в охороні кордону України та лінії бойового зіткнення.
Компанія Air3F запустила у серійне виробництво дрон "Мангуш", здатний нести до 9 кілограмів вантажу і працювати на середніх дистанціях. Дрон "Мангуш" відзначається стабільністю в складних умовах, має карбонову раму, механізм складних ніжок, і може летіти до 35 хвилин зі швидкістю до 110 кілометрів на годину.
Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року. Пакет включає дрони британського виробництва, які вже перевірені в боях.
Відомо, що у березні 2026 року Україна вперше за час війни випередила Росію за кількістю транскордонних ударів дронами. За даними Повітряних сил України, протягом березня було знешкоджено 5 833 російських безпілотників та 102 ракети.