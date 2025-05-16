Самі це розуміють: наскільки ефективно росіяни використовують самокати на фронті

Стало відомо, що росіяни почали використовувати електросамокати для того, щоб пересуватися полями під час штурму українських позицій. Така тактика дивує, проте є цікавий момент.

OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що росіяни продовжують атакувати Сили оборони, використовуючи нескінченну кількість живої сили. Тактика ворога із самокатами, на жаль, має певні успіхи на полі бою.

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Росіяни на фронті використовують самокати

Віталій Кононученко зауважив, що, в умовах чисельної переваги у живій силі, штурмові дії із використанням самокатів дають результат. Він пояснив, що ці засоби пересування доволі швидкі, тому дозволяють просуватись невеликими ділянками, які контролюють дрони.

Габарити людини на самокаті невеликі: 170 – 180 сантиметрів у висоту, 50 – 70 в ширину. Пілотам дронів в умовах увімкненого РЕБу влучити у таку ціль доволі важко. Росіяни це розуміють,

– сказав він.

Крім того, електросамокати, які використовує ворог, мають батареї, які можна зняти та підзарядити, щоб продовжувати штурм українських позицій. Ймовірно, проблем із цим у росіян немає.

Нагадаємо, ще у 2024 році на Торецькому напрямку російські війська намагалися прорвати українську оборону, використовуючи для атаки самокати та мотоцикли, але зазнали повного фіаско. Наші військові оперативно знищили як техніку, так і більшість особового складу противника. Ті, хто вижив після першого удару, були ліквідовані під час спроби втекти в посадках.