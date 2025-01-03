До якої тактики вдалися росіяни, аби збивати українські дрони на фронті

Російська армія застосовує все наявне в неї озброєння за винятком на поточний момент ядерної зброї (в тому числі хімічні та фосфорні боєприпаси, протипіхотне мінування). В противника жодним чином не зв'язані руки стосовно цього на відміну від українських бійців.

Про це в етері 24 Каналу наголосив командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що ЗСУ в деяких питаннях обмежені у своїх діях, оскільки Україна підписала відповідні конвенції, зокрема, що стосується мінувань різного типу.

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ЗСУ сковані конвенціями, російські окупанти – ні

Зі слів Федоренка, після завершення війни на театрі бойових дій дуже довгий період триватиме розмінування. Адже ворог засіває мінами буквально все, де ступає його нога.

Ми такої можливості не маємо. Стосовно противника, який суттєво переважає в живій силі, протипіхотне мінування є однією з основ його призупинення на полі бою, недопущення до наших передових позицій,

– пояснив Федоренко.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" висловив сподівання, що в майбутньому ці обмеження будуть переглянуті, а можливостей щодо використання певних видів боєприпасів для захисту України військовослужбовці отримають більше.

Тактика росіян задля збиття БпЛА

Федоренко розповів про тактику російських окупаційних військ, до якої ті вдалися, аби вберегтися від українських безпілотників, зокрема FPV-дронів та розвідувальних типу Mavic. Ця тактика не є новою, але розгорнуто про неї не повідомлялось.

"Це виглядає так: рухається група з 5 військовослужбовців окупаційних військ; вони розуміють, що потрапили в приціл нашого дрона або чують його звук; з цієї групи визначається один військовий, який максимально швидко вибігає на відкритий простір і намагається відвертати на себе увагу дрона", – розповів Федоренко.

Робить він це для того, щоб ця група російських солдатів була не помічена та мала можливість з дробовиків збити український БпЛА.

Цю тактику противник застосовує широко на всіх відтинках фронту. Оскільки в Росії життя військового нічого не вартує, цього ресурсу більш ніж достатньо, така тактика давала ворогу певні позитивні здобутки на полі бою,

– зазначив Федоренко.

Але після того, як українським захисникам стало зрозуміло, що це поширене явище серед російських окупантів, ЗСУ почали ретельно звертати увагу на деталі під час запуску дронів. Тому, зі слів Федоренка, ця тактика вже не приносить ворогу того успіху, який він мав на початку її застосування.