Талібам заборонили робити селфі, мати довге волосся і взувати білі кросівки

Новий міністр оборони Афганістану в уряді "Талібану" Мавлаві Якуб наказав бойовикам не робити селфі. Особливо – веселі.

Не можна також мати довге волосся та білі кросівки. І взагалі – стильний одяг носити не варто.

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Чому у талібів виникла "проблема селфі"

Багато талібів, головно молоді, не бували в містах і не відвідували різні красиві місцини, парки атракціонів, історичні пам'ятки тощо.

Коли бойовики захопили Кабул, вони почали масово фотографуватися з трофеями й під час розваг.

Керівників це обурило – мовляв, все це шкодить статусу, "здобутому кров'ю мучеників".

Схожа історія з білими кросівками, довгим волоссям чи швидкою їздою на авто – керівники "Талібану" вважають все це шкідливими звичками, запозиченими з західної моди.

Міністр оборони Якуб наполегливо порадив бойовикам ще й утриматися від публікації у соцмережах фотографій визначних місць, бо "на це немає жодної причини": "Вони не допоможуть у вашому житті ні зараз, ні в майбутньому".

До слова, раніше в афганській провінції Гілменд таліби заборонили перукарям голити або стригти бороду.