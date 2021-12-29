"Талібан" хоче призначити свого посла в Москві

"Талібан" заявив, що хоче призначити свого посла у Росії. Представник бойовиків заявив нібито це "дипломатичний крок".

Відповідну заяву в ефірі російських ЗМІ зробив офіційний представник руху Забіулла Муджахід. Це трапилось 29 грудня.

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Бойовики талібану заявили про бажання призначити посла в Москві

У нас є план, особливо щодо чинних посольств, ми плануємо призначити посла в Москві, ми його призначимо. Це дипломатичний крок,

– заявив Муджахід.

Пояснив, що нібито посольства та консульства важливі для дипломатичних відносин. Саме тому, за його словами, бойовики "Талібану" щодо цього співпрацюють.

До речі, Росія ще раніше визнавала, що підтримує хороші стосунки з талібами, а також фінансувала їхню діяльність. Ще у серпні 2021 року спецпредставник президента Росії щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії Замір Кабулов повідомив про заплановані контакти з главою "Талібану".

Коротко про дії бойовиків Афганістані

Таліби 15 серпня 2021 року заявили, що захопили Афганістан. Це трапилось у процесі виведення військ США з країни.

До речі, таліби контролювали владу в країні до 1997 року, поки Штати не ввели туди свої війська.

Після нового захоплення влади бойовиками у 2021 році увесь світ відреагував. Зокрема США, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та низка інших країн евакуйовують своїх дипломатів. Окрім того, міжнародна спільнота була стурбована ситуацією.

Згодом бойовики почали чинити насильство щодо місцевих мешканців. Зокрема від їхніх дій потерпають жінки. Зокрема 28 грудня бойовики "Талібану" відкрили вогонь по жінках, які вийшли на акцію протесту в Кабулі.

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