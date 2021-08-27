"Талібан" не зацікавлений у знищенні "ІДІЛу", – арабський журналіст

Талібам потрібне визнання на міжнародній арені, для цього вони тимчасово показуватимуть, що змінилися. Втім очікувати на те, що терористи боротимуться проти "Ісламської держави", не варто.

Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, теракти в Афганістані вигідні талібам.

До теми Це урок для місцевих жителів, – арабський журналіст про теракт у Кабулі

"Я вважаю, що "Талібан" не зацікавлений у знищенні "ІДІЛу," і схиляюся до думки, що це більш радикальне крило відкололося і їм не сподобалося зближення талібів з американцями", – прокоментував теракти Фараджаллах.

Якщо ж вибухи біля аеропорту Кабула пролунали через представників "ІДІЛу", то для талібів це шанс показати, що вони нібито помірковані та є більш радикальні за них.

Коаліція проти ІДІЛу

Журналіст наголосив, що повірити у те, що таліби змінилися, можна тільки після переговорів про створення сучасної республіки (так званої Пандширської автономії – 24 канал) або коаліції проти "ІДІЛу".

"Якщо таліби ігноруватимуть будь-які спроби коаліції з іншими поміркованими силами, тоді ми побачимо, що їм це вигідно й цікаво", – зазначив Фараджаллах.

Росія та Китай пообіцяли визнання

За словами арабського журналіста, за останні 20 років представники "Талібану" порозумнішали. Вони навчилися в цинічних країн говорити одне, а робити інше. Перемовинами з адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа вони лише виграли для себе час.

"Талібам потрібне визнання. Схоже, Росія і Китай їм пообіцяли дещо більше, визнання на міжнародній арені", – пояснив Фараджаллах.

Він додав, що терористи показуватимуть інше обличчя, поки Росія та Китай ветуватимуть будь-які вторгнення в Афганістан. У такий спосіб таліби добре себе почуватимуть.

Фараджаллах прокоментував коаліцію з талібами проти ІДІЛу: дивіться відео

Діяльність "Талібану" в Афганістані: останні новини