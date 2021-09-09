"Талібан" планує провести вибори в Афганістані через пів року, – ЗМІ

Таліби пропонують провести в Афганістані загальні вибори через 6 місяців. На основі результатів голосування планують сформувати постійний уряд.

До проведення голосування країною керуватиме перехідний уряд. Його склад вже сформували 7 вересня.

До теми Таліби сформували тимчасовий уряд Афганістану: хто туди увійшов

До постійного уряду можуть увійти навіть жінки

Начебто у такий спосіб "Талібан" хоче подивитись, яка буде реакція на тимчасовий кабмін, як всередині країни, так і міжнародної спільноти.

Сформований уряд розкритикували колишні афганські лідери

Представники бойовиків не виключають, що до постійного уряду можуть увійти навіть жінки.

Огоолшений перехідний уряд, який складається з 33 осіб, викликав неоднозначну реакцію. Афганські лідери, які перебувають в еміграції, наголосили, що кабмін сформований лише пуштунами. Також політики закликали світову спільноту не визнавати уряд талібів та не співпрацювати з ним.

Також незаконним назвав уряд і лідер ополченців Панджшеру Ахмад Масуд. Він наголосив, що планує сфопмувати паралельний кабмін – який буде демократичним.

Читайте також Табу на протести в Афганістані: таліби заборонили проводити акції без їхнього дозволу

На інавгурацію уряду таліби заросили 6 країн

Зазначимо, що найближчим часом таліби проведуть офіційну інавгурацію уряду. На церемонію бойовики запросили представників 6 країн. У цьому переліку – жодної держави-члена ЄС. Запрошення отримає Росія, Китай, Пакистан, Туреччина, Катар та Іран.