Таліби почали страчувати мирне населення у провінції Панджшер
Джерело:BBC
Бойовики "Талібану" почали страчувати людей прямо на вулиці. Відомо про смерть щонайменше 20 людей у провінції Панджшер.
Там відбувалися бої між талібами та опозиційними силами. У регіоні наразі перерваний зв'язок, тому будь-яку інформацію отримати важко.
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Попри обіцянки талібів, вони не стримуються та вбивають мирних жителів. Докази з'явились у видання BBC.
На відео, яке отримали журналісти, зображений чоловік у військовому спорядженні в оточенні бійців "Талібану". Після того, як прозвучала стрілянина, чоловік впав на землю.
Чи був вбитий військовослужбовцем наразі невідомо, адже уніформа дуже поширена у провінції. Водночас на відео перехожий наполягав, що він цивільний.
Таліби почали страчувати мирних жителів / Фото BBC
Серед жертв – власник магазину і батько двох дітей, якого звати Абдул Самі. За словами свідків, його звинуватили в продажу SIM-карт бійцям опору. Через кілька днів тіло чоловіка знайшли зі слідами тортур.Відзначимо! Таліби нібито застрелили поліцейську, яка була вагітна. Бойовики відкидають цю інформацію.
В мережі також публікують відео, на яких, за словами авторів, присутні мирні жителі із Панджшер, яких викрадають, а потім страчують.
Останні рішення талібів: що відомо
- "Талібан" продовжує збільшувати обмеження та заборони для жінок. Зокрема їм заборонили займатися спортом.
- Бойовики мають намір провести вибори в захопленому Афганістані вже через пів року.
- Нова так звана "влада" заборонила проводити акції без їхнього дозволу.
- Також у країні з'явились нові правила для жінок, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах.