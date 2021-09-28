Таліби погрожували відібрати український літак під час евакуації, – ЗМІ

Під час евакуації з Афганістану бойовики "Талібану" погрожували конфіскувати український літак. Натомість, пишуть американські ЗМІ, таліби вимагали офіційного визнання від української влади.

Бойовики відмовлялись звільнити людей, яких хотіли евакуювати українці. Також таліби щоразу змінювали умови для евакуації. Ба більше, вони навіть пригрозили відібрати літак.

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Таліби гарантували українцям, що перешкод не буде

Ще перед посадкою 16 вересня "Талібан" гарантував українській стороні, що літак без проблем приземлиться в Кабулі та евакуйовані без перешкод потраплять на борт. Вся процедура мала зайняти кілька годин, а натомість тривала 7 днів.

Українці категорично відмовились визнавати владу талібів

Аби повернутись на територію України з 96 врятованими афганцями, українцям довелось провести кілька переговорів з талібами. Однією з перших умов бойовиків начебто було письмове визнання українським урядом "Ісламського Емірату Афганістан". Українці це робити категорично відмовились.

Літак довелось повернутись в Київ, поки тривали перемовини і повернутись на афганську територію вже 19 вересня.

Рятувальна місія майже зірвалася, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований,

– пишуть у The New York Times.

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ЗМІ інформують, що талібам не сподобався навіть список людей, яких планували евакуювати. Він був кольоровий, а вони вимагали чорно-білої роздруківки.

Наразі невідомо, як саме знайшли вихід з глухого кута. Припускають, що українській стороні допомогла Туреччина, Пакистан та Катар.

Що відомо про останню евакуацію з Афганістану, яку провела Україна: