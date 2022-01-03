Таліби вилили понад три тонни алкоголю в річку у Кабулі: епічне відео

3 січня 2022 , 14:56
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Джерело:

Головне управління розвідки

У річку в Кабулі таліби вилили три тонни алкоголю. Також заарештували трьох людей, які продавали ці спиртні напої. У такий спосіб хочуть боротися з виробництвом алкоголю.

Таліби вилили алкоголь з бочок після рейду у столиці. Коли саме це відбулось – невідомо.

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Видання The Guardian цитувало одного з талібів: "Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю".

Таліби вилили в річку тонни алкоголю: дивіться відео

Що відомо про алкоголь в Афганістані

  • Заборона на алкоголь була ще за попередньої влади. Не дозволяли ні продавати, ні вживати його.
  • Таліби ставляться до цього питання ще жорсткіше, а тому влаштовують цілі рейди.

Коротко про захоплення влади Афганістану талібами 

  • Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 15 серпня взяли Кабул. Вони оголосили про повний контроль над територією Афганістану.
  • Після цього населення масово втікало з країни. Люди у паніці чіплялися за літаки. Сотні просто падали та розбивалися.
  • Місцеві боялися переслідування з боку бойовиків. Це не дивно, адже таліби заборонили жінкам займатися спортом та взагалі виходити на вулицю. Для чоловіків також ввели строгі заборони.
  • Таліби також заявили, що повернуть смертну кару.
Автор: Тетяна Пасічник