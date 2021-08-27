Таліби взялися за музику: заборонять слухати на публіці
Джерело:The New York Times
Таліпи захопили Афганістан й продовжують впроваджувати там свої правила. Найближчим часом у країні планують заборонити мешканцям слухати музику на публіці.
Таку заяву зробив представник "Талібану" Забіхула Муджахід. Ймовірно, саме він стане міністром інформації та культури в уряді бойовиків.
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Муджахід наголосив, що музика – заборонена в ісламі. Водночас запевнив, що таліби нібито не хочуть тиснути на людей у цьому питанні. Натомість бойовики сподіваються, що зможуть переконати людей добровільно дотримуватися правил.
Крім цього, він сподівається, що режиму вдасться встановити хороші відносини з іншими країнами світу й співпрацювати у боротьбі з тероризмом та скорочення кількості біженців на Захід.
Що відомо про жорстокі правила талібів
- Коли "Таліби" були при владі в Афганістані у 1996 – 2 001 роках, багато заборон стосувалися лише жінок. Їм не дозволяли працювати, виходити з дому без супроводу чоловіка. Крім цього, змушували закривати все тіло – носити бурку або паранджу.
- Після захоплення країни у 2021 році бойовики стверджували, що замість одягу, який закриває все тіло, дозволять афганкам носити лише хустки. Також обіцяли, що жінки зможуть навчатися у вищих навчальних закладах й влаштовуватися на роботу.
- Втім, на ділі все відбувається не зовсім не так. Нещодавно телеведуча афганського державного телеканалу RTA Pushto заявила, що її на відміну від колег-чоловік не впускають на робоче місце. Мовляв, "система змінилася".
- Водночас таліби заборонили вивозити долари з Афганістану, а також антикваріат. Тих, хто ж намагатиметься взяти із собою валюту, чекає покарання. Яке саме – бойовики наразі не повідомляли.