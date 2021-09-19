Таліби заборонили працювати жінкам в органах міської влади Кабула, але є винятки

У захопленому талібами Кабулі продовжують зухвало порушувати права жінок. Працівницям органів міської влади наказали залишатися вдома й не виходити на роботу. Втім, таки не усім.

Тим, кого все ж не зможуть замінити чоловіки, дозволено приходити на роботу. Такі подробиці повідомив тимчасовий очільник афганської столиці Хамдулла Намоні.

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Винятки зробили там, де не існує альтернативи

Мовиться, наприклад, про представниць інженерної галузі або ж тих, хто працює у жіночих туалетах. Намоні уточнив, що ще у серпні кількість жінок, які працювали у різних міських департаментах, сягала близько 1 000 або ж третину від усіх працівників.

Та є галузі, де чоловіки не можуть працювати. Тоді ми просимо наш жіночий персонал виконати свої обов'язки, адже альтернатив немає,

– заявив Намоні.

Скільком жінкам заборонили покидати дім для того, аби працювати, наразі достеменно невідомо. Наразі вони залишаються вдома й чекають наступних рішень від бойовиків "Талібану".

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