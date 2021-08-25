Таліби заборонили вивозити долари з Афганістану
Джерело:Deutsche Welle
Всесвітній банк припинив фінансування проєктів в Афганістані та не надає допомогу. У зв'язку з цим "Талібан" заборонив вивозити долари та антикваріат з країни.
Тих, хто ж намагатиметься взяти із собою валюту, чекає покарання. Про це у твітері повідомив офіційний представник "Талібану" Забіхула Муджахід.
Тим часом Ексвіцепрезидент Афганістану звинуватив талібів у викраденні літніх людей та дітей
Заборона вивозити з Афганістану долари
Він зазначив, що вивезення доларів з Афганістану заборонено як авіацією, так і наземним транспортом. У людей будуть конфісковані їхні цінності, а порушників "чекатиме правосуддя".
Вочевидь, ситуація пов'язана з тим, що міжнародні валютні організації відмовляються від співпраці з талібами, а США закрив доступ до резервів, розміщених на своїй території.
Зупинка траншів від Всесвітнього банку і МВФ
- Міжнародний валютний фонд 19 серпня призупинив доступ Афганістану до ресурсів.
- Також Афганістан не отримає від Фонду 460 мільйонів доларів, які передбачили за розподілом 650 мільярдів доларів для підтримки світової економіки.
- Тим часом від перекладу траншей в Афганістан відмовився і Всесвітній банк, який хоче "спостерігати за ситуацією". У 2020 році 43% ВВП Афганістану становили гроші, які отримані як фінансова допомога, від якої Афганістан залежний.
- У Білому домі наголосили, що представники "Талібану" не зможуть отримати доступ до будь-яких резервів Афганістану, які розташовані на території США.
- Згідно з останнім фінансовим звітом, золотовалютні резерви центрального банку Афганістану (DAB) оцінюють у 10 мільярдів доларів.