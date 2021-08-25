Таліби заборонили вивозити долари з Афганістану

25 серпня 2021 , 10:32
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Джерело:

Deutsche Welle

Всесвітній банк припинив фінансування проєктів в Афганістані та не надає допомогу. У зв'язку з цим "Талібан" заборонив вивозити долари та антикваріат з країни.

Тих, хто ж намагатиметься взяти із собою валюту, чекає покарання. Про це у твітері повідомив офіційний представник "Талібану" Забіхула Муджахід.

Тим часом Ексвіцепрезидент Афганістану звинуватив талібів у викраденні літніх людей та дітей

Заборона вивозити з Афганістану долари

Він зазначив, що вивезення доларів з Афганістану заборонено як авіацією, так і наземним транспортом. У людей будуть конфісковані їхні цінності, а порушників "чекатиме правосуддя".

Вочевидь, ситуація пов'язана з тим, що міжнародні валютні організації відмовляються від співпраці з талібами, а США закрив доступ до резервів, розміщених на своїй території.

Зупинка траншів від Всесвітнього банку і МВФ

  • Міжнародний валютний фонд 19 серпня призупинив доступ Афганістану до ресурсів. 
  • Також Афганістан не отримає від Фонду 460 мільйонів доларів, які передбачили за розподілом 650 мільярдів доларів для підтримки світової економіки.
  • Тим часом від перекладу траншей в Афганістан відмовився і Всесвітній банк, який хоче  "спостерігати за ситуацією". У 2020 році 43% ВВП Афганістану становили гроші, які отримані як фінансова допомога, від якої Афганістан залежний.
  • У Білому домі наголосили, що представники "Талібану" не зможуть отримати доступ до будь-яких резервів Афганістану, які розташовані на території США.
  • Згідно з останнім фінансовим звітом, золотовалютні резерви центрального банку Афганістану (DAB) оцінюють у 10 мільярдів доларів.
Автор: Вероніка Климська