Там люблять обідати колаборанти найвищої ланки, – депутат про вибух у ресторані Херсона

Пообіді 7 червня у тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух у ресторані "Ностальжі". Саме там люблять обідати колаборанти найвищої ланки.

Про це заявив радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань.

Важливо У центрі окупованого Херсона пролунав вибух неподалік міської ради

За його словами, невідомо хто постраждав, але це був знак росіянам і зрадникам, що бронежилети їм не допоможуть.

Ось чому партизанський рух важливий. Разом з ЗСУ, які будуть наступати, рух опору створить синергію для звільнення області,

– наголосив Хлань.

Зауважимо, що раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що на місце події прибула швидка і вже стало відомо, що постраждав офіціант. Чи є ще жертви та постраждалі – уточнюється.

Як херсонці чинять опір окупантам

Вранці 6 червня жителів тимчасово окупованого Херсона розбудили вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста. Водночас місцеві телеграм-канали стверджували, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Там проходили артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Попри окупацію, у Херсоні все більше з'являється патріотичних українських написів. Також місцеві жителі знімають прапори країни-агресора з установ. Водночас ситуація у Херсонській області критична у всіх напрямках, зокрема, там відсутній мобільний та інтернет-зв'язок, немає провізії, ліків та готівки.

Місцеві чекають приходу ЗСУ, які зачистять регіон від російських загарбників. Тим часом на Південнобузькому напрямку вороги прагнуть скувати дії українських оборонців. Окупанти накривають позиції ЗСУ, а також і населені пункти вогнем з артилерії.

Додамо, що російські загарбники зі свого боку тероризують місцеве населення. Нещодавно окупанти перестали впускати та випускати людей із території тимчасово окупованої Херсонщини. А вищі офіцери дозволили підлеглим воякам розстрілювати мирне населення.

Крім того, окупанти викрадають місцевих фермерів і починають їх катувати. Все задля того, щоб продовжували свій агробізнес. Згодом окупанти заберуть частину врожаю.

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