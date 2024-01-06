Там мешкали 22 родини: у Дніпрі "Шахед" влучив у будинок
Джерело:Сергій Лисак
Пізно ввечері Росія атакувала Дніпро ударними безпілолотниками. На жаль, є влучення.
Цієї суботи, 6 січня, Росія атакувала Дніпро дронами. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки.
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Що розповів Лисак
Лисак заявив, що під час атаки "Шахедами" було влучення в житловий будинок. Там мешкали 22 родини. На щастя, жертв та поранених немає.
Було влучення в будинок, в якому мешкали 22 родини. Але, на щастя, ніхто не постраждав,
– сказав він.
За його словами, співробітники ДСНС врятували з цього будинку 6 людей, включаючи 2 дітей. Він додав, що 2 людини самостійно звернулися до медиків зі швидкої допомоги.
Голова ОВА додав, що тяжких травм у цих мешканців немає. Лисак закликав всіх жителів та гостей Дніпра не нехтувати правилами безпеки та вчасно реагувати на повітряні тривоги.
Що сказали у ДОР
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук теж прокоментував атаку Росії на Дніпро.
Важкий вечір для Дніпра. Російський терор не має меж,
– написав він.
Лукашук подякував за надлюдські зусилля всім, хто нас захищає та рятує. Голова ДОР відзначив ЗСУ, сили ППО, рятувальників, правоохоронців та медиків.
Що розповіли жителі
Суспільне поспілкувалося з жителькою Дніпра. Анна повідомила журналістам, що поряд із місцем влучення живе її бабуся. Вона на момент атаки дронами перебувала вдома.
За словами співрозмовниці, будинок пошкоджений. У квартирах немає вікон немає. Через пізню годину жителі планують розбиратися вже завтра, 7 січня.
Видання також поділилася фотографією з наслідками російської атаки у Дніпрі. На кадрах можна побачити засипаний скляними уламками диван.
Одна з пошкоджених квартир у Дніпрі / Фото Суспільного
Як відреагувала поліція
Поліція Дніпропетровської області повідомила, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці заявили, що постраждалі все ж таки є.
Сьогодні ввечері війська Росії атакували місто Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок та автомобілі громадян. Є постраждалі, їм надається допомога,
– мовиться у повідомленні.
На місці атаки працюють фахівці / Фото Національної поліції
У поліції повідомили про створення біля місця влучення мобільного пункту прийому звернень громадян.
Такий вигляд має мобільний пункт / Фото Національної поліції
Наразі правоохоронці допомагають мешканцям та документують наслідки російської агресії.
Росія нещодавно знову тероризувала Дніпро
- Нагадаємо, що наприкінці грудня росіяни атакували Дніпро ракетами. Окупанти поцілили по торговому центру.
- Також було влучення у пологовий будинок. Не так давно породілля розповіла, як вона пережила цю жахливу ранкову атаку.
- У результаті цього масованого комбінованого удару у Дніпрі загинули щонайменше 6 людей. На жаль, були жертви й в інших обласних центрах.