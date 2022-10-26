Там найбільше видно божевілля окупантів, – Зеленський про наджорсткі бої на Донеччині

На Донеччині тривають важкі бої, але українські захисники продовжують героїчно давати відсіч ворогу. Гаряче й на інших напрямках фронту.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців 26 жовтня.

Увага Зеленський звернувся до українців на 245 день війни

Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої,

– зазначив Володимир Зеленський.

Та додав, що продовжуються активні дії на інших напрямках.

Президент відзначив бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

Загалом на фронті, за словами Зеленського, ЗСУ всюди зміцнюють позиції, скорочують можливості окупантів, знищують логістику ворога й готують хороші новини для України.

Звернення Зеленського 26 жовтня:

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