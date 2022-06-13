"Там не бомбили": зворушливі історії українців, які повертаються додому

Війна з Росією в Україні продовжується, тому безпекова ситуація в нашій країні не покращується. Однак все ж тисячі українців вже повертаються на свою рідну землю.

Українці, які повернулись на Батьківщину, розповіли 24 каналу свої зворушливі історії. Вони зазначили, що на чужій землі важко, хоча там не лунають сирени та вибухи.

Зверніть увагу Після 9 травня українці більше в'їжджають до країни, ніж виїжджають

Важко бути самій

До жінки Світлани з міста Малин, що на Житомирщині, повернулася з Німеччини її молодша донька Софійка. Разом зі старшою сестрою вона виїхала з України 6 березня, коли пролунали перші вибухи в її місті. Тоді російські окупанти гатили по її рідному Малині протягом 3 діб. Ворожі обстріли пошкодили військкомат та церкву.

Самій вдома важко. Чоловіка забрали, я залишилася одна. Тому й вирішила, аби молодша донька повернулась,

– розповіла Світлана.

Софійка, яка повернулася до мами, жила понад 3 місяці в Німеччині зі старшою сестрою та її сім'єю. Водночас остання залишилась там, оскільки має маленьких дітей, і поки не ризикує з ними повертатись.

"Мені жилося добре. У Німеччині не бомбили, там було тихо", – зазначила Софійка.



Софійка виїхала з України після перших бомбардувань її міста / Фото 24 каналу

Було дуже важко прощатися

Також у Житомир повернулася Олександра. З рідного міста вона виїхала 25 лютого, коли батьки повідомили про вибухи. Водночас через шалені черги змогла перетнути кордон аж 1 березня.

Тоді в Німеччині її прихистили добрі люди, з якими вона міцно подружилася. Однак повернулася в Україну, бо на неї тут чекає чоловік, батьки та сестра.

"Я потрапила до добрих людей. Прощатися з ними було дуже важко. Вони до нас будуть їздити коли все закінчиться, і ми до них. Буде все добре", – сказала Олександра.



Олександрі було важко прощатися з німцями, які її прихистили / Фото 24 каналу

Живемо і допомагаємо

Водій Петро повернувся в Україну з чергової поїздки. Він часто буває за кордоном, і теж зазначив, що багато українців їдуть додому.

"Багато повертається, багато працює. Живемо й допомагаємо, хто чим може. Працюємо кожен у своїй галузі на державу. От везли гуманітарну допомогу", – розповів Петро.



Петро зазначив, що багато українців повертаються додому / Фото 24 канал

Більше повертаються, аніж виїжджають

За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, щодня волинські прикордонники реєструють близько 10 тисяч людей, які повертаються в Україну після вимушеної міграції. Водночас багато з них їде додому з дітьми.

"Протягом останнього місяця в Україну більше людей повертається, аніж виїжджає. Крім того, внаслідок збільшення пасажиропотоку черг в нашу державу немає", – зауважила Вершиніна.

Зворушливі історії людей, яких війна змусила покинути дім: дивіться сюжет 24 каналу