Там ненажерливе суспільство, – Зеленський пояснив збільшення масованих атак по Україні

Росія останнім часом активізувала удари по Україні, це пов'язано із тим, що ворог немає перемог на полі бою. Водночас має ненажерливе суспільство, яке лише радіє атакам по мирних українських містах.

Кремль запускає по Україні ракети та дрони-камікадзе, щоб "продати" це своєму населенню як "перемогу" до 9 травня. Про це під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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Володимир Зеленський зауважив, що хоч після інтенсивних масових ракетних ударів по Україні восени та взимку Росія і дещо знизила кількість атак, однак не припиняла їх.

Ненажерливі росіяни вимагають "перемог"

Напередодні 9 травня, яке є головним пропагандистським святом країни-агресора, кількість атак зросла. Причина зрозуміла: Росія не має успіхів на полі бою, тож не може "прогодувати" ненажерливих росіян іншими "перемогами".

Зараз ми відслідковуємо відповідне збільшення масованих атак. На мою думку, Росії, і її військово-політичному керівництву треба щось "продавати" своєму суспільству. Адже перемог жодних немає, а ненажерливе суспільство там є, ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії, радіють смертям українців,

– заявив Зеленський.

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