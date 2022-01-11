Там росіян рознесуть, – Піонтковський про майбутні перемовини Росії з НАТО

На 12 січня запланована Рада Росія – НАТО. Однак вона не дасть результату, який хоче отримати Кремль.

Адже російську делегацію представляє заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який повністю провалився своїми висловами. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу РосЗМІ знизили рівень ворожого висвітлення України перед переговорами зі США, – дослідження

Він нагадав, що, почавши переговори, Рябков заявив, мовляв, нехай НАТО забирає свої манатки і забирається на рубежі 1997 року. Публіцист вважає, що 10 січня "зібрати манатки" запропонували вже самому заступнику глави МЗС.

Заява Рябкова розвіяла останні ілюзії

За словами Піонтковського, Рябков не розуміє світу, в якому живе. Російський дипломат вважає, що американці не зрозуміли всі вимоги, але вже на Раді Росія – НАТО він знову спробує показати логіку підходу.

Він не розуміє, що там його рознесуть 25 членів НАТО: прибалтійські країни, поляки, румуни і далі за списком,

– наголосив Піонтковський.

Публіцист зауважив, що 10 січня – дуже невтішний день для путінського режиму і хороший день для України. Адже заява Рябкова дуже допомогла обламати останні ілюзії.

Піонтковський розповів про переговори США і Росії: дивіться відео

В адміністрації Байдена – боротьба двох підходів

Піонтковський відзначив, мовляв, не є секретом те, що в адміністрації президента США Джо Байдена відбувається боротьба двох підходів: помічника президента Джейка Саллівана та держсекретаря Ентоні Блінкена.

Російський публіцист зауважив, що держсекретар США іде в наступ. Він щодня виступає із новими заявами – проукраїнськими та протикремлівськими.

Скандальні заяви Рябкова: що про них відомо

На перемовинах в Женеві Сергій Рябков порадив Північноатлантичному альянсу "збирати манатки" і повертатись до стандартів 1997 року.

Він вважає, що НАТО нібито намагається упродовж багатьох років відтіснити Росію і перекласти її на другу роль у міжнародній політиці.

Рябков заявив, що Альянс та Росія повинні закріпити домовленості між собою у письмовому вигляді. Водночас на його думку, співпраця повинна бути на російських умовах.

Також заступник глави МЗС заявив, що Вашингтон начебто хоче відновити роботу Ради на своїх умовах, які для держави-агресорки є неприйнятними.