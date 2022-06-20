Там серйозне пошкодження, – капітан про удар по "вишках Бойка" у Чорному морі

Засоби масово інформації повідомляють про те, що Збройні Сили України так звані "вишки Бойка" у Чорному морі. Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.

ЗСУ справді завдали удару вранці 20 червня. Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко.

До теми Нічний "салют" у Чорному морі – початок цікавого розвитку подій для окупантів у Криму

За його словами, там могли застосувати ракетну зброю та авіація. Риженко каже, що є серйозне пошкодження, але щоб стверджувати краще дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.

Разом з тим, він зауважив, що самопроголошений голова тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов вже дав коментар щодо цього удару. Він повідомив, що постраждали 12 осіб цивільного персоналу, але взагалі не згадав про військовий контингент, який точно перебуває на кожній з цих "вишок". Капітан розповів, що їх охороняють підрозділи або морської піхоти або спецпризначення. До того ж усі "вишки", як правило, нашпиговані системами надводного і підводного спостереження.

Ця атака вдарила по росіянах не лише фізично. Уже через кілька годин вони почали масовано атакувати Південь України – Одещину та Очаків, що на Миколаївщині завдаючи ракетних ударів по цих містах. Риженко вважає, що це безпосередньо пов'язано з ранковою атакою ЗСУ, себто так окупанти мстяться.

Андрій Риженко про ймовірний удар України по "вишках Бойка": дивіться відео

Що відомо про "вишки Бойка"