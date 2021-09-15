Там "теж за шасі хапалися б": Байден образив Таджикистан і отримав звідти ноту протесту
Джерело:24 канал
МЗС Таджикистану 14 вересня вручило ноту протесту послу Сполучених Штатів Америки. А все через необережні слова глави Білого дому.
Річ у тім, що Джо Байден порівняв Афганістан із Таджикистаном. Мовляв, якби у цій країні евакуювали прихильників США, то люди б там "теж за шасі хапалися".
Дивіться також Байден на мітингу згадав про Трампа і перехрестився: кумедне відео
Як Байден образив Таджикистан
Президент США Джо Байден 11 вересня виступав у Пенсільванії. Він пояснював людям, чому евакуація американців та союзників з Афганістану відбувалася не так гладко, як би хотілося. І в процесі виступу глава Білого дому сказав таке:
Ну от, якби ми були в Таджикистані, приїхали б на C-130 (транспортний літак США – 24 канал) і сказали: "Ми дозволимо, знаєте, усім, хто нам симпатизує, сісти в літак", – то ми б теж побачили там людей, які висять на шасі.
Нагадаємо, фото та відео з евакуацією людей з Кабула в Афганістані облетіли весь світ і шокували громадськість. Мовиться якраз про ті, на яких зображено людей, що тримаються за шасі літака, коли той вже злітав.
Під час евакуації афганці чіплялися за шасі, ризикуючи загинути / Колаж 24 каналу
Таджикистан через посла США передав Байдену ноту протесту
Владу Таджикистану, природно, такі слова Джо Байдена образили. У тамтешнє МЗС викликали посла США, і вручили йому ноту протесту.
- У ній вказано, що Таджикистан хоче добрих взаємин зі США.
- Але подібні заяви Байдена "не відповідають духу дружби й партнерства".
Коротко про вихід США з Афганістану
- Про вивід військ з Афганістану було відомо від початку каденції Байдена. Та коли це сталося, бойовики "Талібану" надзвичайно швидко взяли під контроль практично всю країну.
- Американців, їх союзників та громадян інших країн довелося екстрено евакуювати. У перші дні налякані люди буквально кидалися на шасі літаків у сподіванні вилетіти з Афганістану.