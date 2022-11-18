Там війська Росії, – Кім каже, що рано коментувати ситуацію на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса – це частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів. Влада зазначає, що коментувати ситуацію у цьому районі поки зарано.

Так, цю тему слід залишити на певний час. Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Де розташована Кінбурнська коса та чому її звільнення буде дуже важливим: показуємо на карті

Там (на Кінбурнській косі – 24 канал) – російські війська,

– сказав Кім.

За його словами, сьогодні не треба очікувати, що у цьому районі щось зміниться. Однак росіяни на косі – питання часу.

Натяки на звільнення Кінбурнської коси

Під час потужного контрнаступу на Півдні, ЗСУ майже повністю звільнили Миколаївську область. Однак під окупацією залишається Кінбурнська коса, яка межує з Херсонщиною.

12 листопада Кім опублікував загадковий допис, натякнувши на майбутнє звільнення коси. Він лаконічно написав "Кінбурн".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликала всіх наразі утриматись від коментарів про ситуацію на фронті. За її словами, "ситуація має свій розвиток", але це військова операція. Тому потрібно помовчати та почекати.

Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення. Там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над цим клаптиком землі давав росіянам змогу постійно обстрілювати портопункт в Очакові, а також блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві.

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