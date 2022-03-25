Там зараз триває полювання, – Казанський про примусову мобілізацію на Донбасі

На тимчасово окупованих Росією територіях чоловіки ховаються по будинках. Адже їх змушують йти на фронт.

На Донбасі відбувається показова утилізація людей. Про це в ефірі 24 каналу сказав блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський.

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"Дійсно, відбувається фактично полювання на чоловіків. Це просто показова утилізація людей", – наголосив Казанський.

Казанський: Людей женуть як скот

За його словами, окупанти беруть людей, які не служили в армії, надають їм якусь зброю (зазвичай, не дуже хорошу) і просто кидають їх без жодної підготовки на укріплені позиції українських військових.

Це вже триває місяць. Люди нічого не можуть з цим зробити – їх як скот женуть на ці позиції, вони там вмирають,

– сказав журналіст.

Він зауважив, що на тимчасово окупованих територіях люди розуміють, що відбувається катастрофа, яку спровокувала Росія і зокрема Володимир Путін.