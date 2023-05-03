Показуємо на карті Тамань: де розташована нафтобаза, займання якої видно з Кримського мосту

У Тамані, що в Краснодарському краї в Росії, палає ще одна нафтобаза. Займання серйозне – пожежі присвоїли найвищий рівень складності. Власне розташування нафтобази близьке до Кримського мосту.

24 Канал показує на карті, де власне стався сьогоднішній "інцидент", який росіяни уже назвали атакою. Також публікуємо відео з місця подій, щоб розуміти масштаби пожежі.

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Пожежа сталась у селищі Волна – це приблизно на відстані в 15 кілометрів від незаконно збудованого Кримського мосту, який з'єднує Таманський півострів з Керченським.

Тамань на карті:

Що відомо про причини пожежі

Зауважимо, що російська влада поки не повідомляла про причини пожежі. Губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв лише заявив, що резервуар з нафтопродуктами палає у селищі Волна Темрюкського району (Таманський півострів). Поруч із ним знаходиться порт Тамань, неподалік — місто Тамань.



Нафтобаза у поселенні Волна Краснодарського краю / Скриншот Google maps

Пожежа на нафтобазі дуже налякала жителів селища Волна, в мережі навіть почали говорити, що почалася евакуація. Та місцева влада згодом заспокоїла, що ситуація нібито не потребує евакуації.

До слова, станом на зараз пожежу все ще не вдалось загасити, у небі здалеку видно стовп диму. Зокрема, його можна побачити і з Кримського мосту при виїзді з окупованого Криму. Вид – досить апокаліптичний.

Пожежу на нафтобазі в Тамані видно з Кримського мосту: відео