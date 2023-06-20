Знову тривожно: у небо злетів російський пороховий завод

У Росії на Тамбовському пороховому заводі 20 червня стався вибух. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. На вибух на пороховому заводі вже відреагував губернатор Тамбовської області.

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Що відомо про вибух

Спочатку пропагандистські видання повідомляли, що через вибух загинуло четверо осіб. Також мовилось про двох поранених.

На Тамбовському пороховому заводі стався вибух. За попередніми даними, загинули 4 людини. Вибух стався в цеху №3 близько 14:00. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її швидко загасили. Внаслідок вибуху загинули чотири людини, ще дві отримали поранення,

– написали пропагандисти.

Згодом російські ЗМІ скоригували інформацію про жертв: інформували про п'ятьох загиблих і 12 поранених, один з яких – у важкому стані.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров вже відреагував на вибух. Він заявив, що причина пожежі – "людський фактор". За його словами, про "теракт" не мовиться, а завод продовжує працювати.

Проблеми у росіян

Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив 24 Каналу, що Тамбовський пороховий завод входить до ланки військово-промислового комплексу Росії, яка відповідає за виробництво боєприпасів. Вибух на цьому заводі – гарна новина для України.

Це ланка, яка відповідає за ключовий елемент у виробництві боєприпасів різних типів: снаряди, стрілкова зброя. Відомо, що у росіян виникають проблеми, вони намагаються імпортувати боєприпаси. Це дуже добре,

– переконаний він.

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