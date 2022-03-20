"Танчик бачиш, там х*й лазить": ЗСУ епічно покришили окупантів зі "Стугни"

Український протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" трощить танки окупантів нарівні з американськими Javelin та шведськими NLAW. Це доводить нове ефектне відео роботи наших операторів із нашого ПТРК.

Скарбничка української "Стугни" поповнилася ще одним російським танком, який вдалося знищити завдяки майстерній роботі наших операторів.

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При цьому, судячи із кадрів, український військовий тільки вчиться керувати ПТРК, а допомагає йому досвідченіший колега. Той наголошує: поцілити в танк треба до моменту, поки той не завівся. І нашому новобранцю вдалося це зробити!

Рубрика #єТАНЧИК. Оператори ПТРК "Стугна-П" зі складу Сухопутних військ та Територіальної оборони продовжують нищити російських окупантів,

– підписали відео влучної роботи ЗСУ.

Наприкінці відео чути, як радіють оператори "Стугни-П". Погодьтеся: кадри, як українські військові нищать окупантів з українського ПТРК, можна дивитися вічно.

ЗСУ трощать окупантів зі "Стугни": дивіться відео (увага, нецензурна лексика)

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