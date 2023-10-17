Загинув 24-річний військовий: в Австрії під час тренувань перекинувся танк Leopard

Військові збройних сил Австрії уже третій тиждень тренуються на полігоні в Алленштайзі. Під час виконання одного з навчальних завдань перекинувся танк Leopard 2A4, внаслідок чого загинув один з членів екіпажу.

Сталася ця подія у понеділок, 16 жовтня. Загиблому сержанту було всього 24 роки. Окрім того, троє інших молодших членів екіпажу дістали травми.

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Загибель військового в Австрії

Як пишуть австрійські ЗМІ, в командуванні армії підтвердили, що в танку було 4 військових. Також там зазначають, що йдеться про модель Leopard 2A4, що була на озброєнні 14-го танкового батальйону з Вельса.

Танк з'їхав з дороги в районі Зебрюкке і впав через насип. Внаслідок аварії загинув кадровий сержант. Троє інших офіцерів – один професійний сержант і двоє військовослужбовців – дістали легкі поранення та були доставлені до лікарні штату Горн,

– йдеться в джерелі.

Водночас було розпочато розслідування за відповідним фактом. Його проводитиме комісія з аварії військового командування Нижньої Австрії.

Більше про танки Leopard

Варто згадати, що ця техніка уже є на озброєнні Збройних Сил нашої держави та застосовується на полі бою для знищення ворога.

Однак процес перемовин з партнерами щодо її надання не був швидким та легким. Рішення щодо відправки Leopard не хотіла ухвалювати Німеччина.

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Як відомо, такого типу танки є наймасовішими у Європі. Україні вони потрібні, зокрема, для проведення контрнаступів та тому, що їх легко транспортувати, обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами та боєприпасами.



Що відомо про танки Leopard / Картинка 24 Каналу