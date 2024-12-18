Четвертий за менш як 3 дні: російський танкер з 19 людьми втратив хід у Тихому океані

У Росії продовжуються проблеми з роботою танкерів. Цього разу одне з суден втратило хід поряд із курильським островом Симушир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За менш ніж 3 дні, це вже четвертий інцидент із російськими танкерами.

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Що відомо про інцидент з танкером поблизу Курилів

У МНС Росії по Сахалінській області зазначили, що 17 грудня поблизу Курильських островів втратив хід танкер "Меркурій". На борту цього судна перебувають 19 осіб.

Росіяни кажуть, що інцидент трапився у Тихому океані, за 50 кілометрів на північний схід від острова Симушир. Причиною втрати ходу танкера стало зупинення двигуна корабля.

Російські рятувальники стверджують, що загрози життю екіпажу судна немає. Окрім того, зазначено, що порту у місті Корсаков на Сахаліні вийшло рятувальне судно "Рубін" морської рятувальної служби та попрямувало до аварійного судна для його буксирування.

До слова, попередні 3 інциденти з російськими танкерами трапилися у Чорному морі. 17 грудня танкер "Волгонефть-109" подав сигнал лиха через витік мазуту у баластний танк, на борту було 14 членів екіпажу.

Раніше у Керченській протоці почали тонути 2 танкери Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Внаслідок інцидентів загинула одна людина, а через аварію частина нафтопродуктів витекла у воду, спричинивши екологічну загрозу.