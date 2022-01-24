Танки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: яка техніка прибула в Білорусь на "навчання"

Росія активно стягує свою зброю та військову техніку у Білорусь. У Кремлі зауважують, що відбувається це у межах навчань "Союзна рішучість-2022".

Як пишуть білоруські ЗМІ, Росія обіцяла доставити найсучасніше озброєння, яке офіційний Мінськ роками намагався отримати різними способами.

Важливо "Санкції з пекла": якою буде відповідь Заходу на можливе вторгнення Росії

Попри те, що до навчань ще понад 2 тижні (вони розпочнуться лише 10 лютого), ешелони з технікою вже прибувають на різні станції міст Білорусі. Так, читач надіслав відео, зняте 22 січня. На ньому – колонна російської військової техніки.

Яку техніка Росія перекинула у Білорусь

Бронеавтомобіль "Тигр" – один з основних бронеавтомобілів російських силовиків. Білорусам він знайомий по серпню – листопаду 2020 року, один такий броньовик є в ОМОНу, і в дні придушення протестів він нерідко бував на вулицях Мінська.

– один з основних бронеавтомобілів російських силовиків. Білорусам він знайомий по серпню – листопаду 2020 року, один такий броньовик є в ОМОНу, і в дні придушення протестів він нерідко бував на вулицях Мінська. БМП-3 – найбільш потужна радянська БМП. Вона розроблялася із 70-х, але в озброєння була взяла у 1987 році.

– найбільш потужна радянська БМП. Вона розроблялася із 70-х, але в озброєння була взяла у 1987 році. МТ-ЛБ – легкий багатоцільовий гусеничний транспортер-тягач МТ-ЛБ. Цю техніку можна використовувати для транспортування та буксирування різних військових вантажів, а при необхідності ставити на неї різне озброєння — кулемети, гармати, гранатомети.

– легкий багатоцільовий гусеничний транспортер-тягач МТ-ЛБ. Цю техніку можна використовувати для транспортування та буксирування різних військових вантажів, а при необхідності ставити на неї різне озброєння — кулемети, гармати, гранатомети. САУ "Нона" – радянська 120-міліметрова авіадесантна самохідна установка.

Яка техніка прибула в Білорусь на "навчання" / Фото Zerkalo

Однак це не вся техніка, яку Росія перекинула до Білорусі. Раніше там помітили:

зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-400,

винищувачі Су-35,

зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

Також у Білорусь прибув підрозділ морських піхотинців та залізничний ешелон із бронетехнікою та 2 дивізіони ракетних комплексів С-400. Причому доставили їх з Далекого Сходу.

Що війська Росії роблять у Білорусі: дивіться відео