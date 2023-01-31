Не лише для оборони: військовий аналітик оцінив кількість танків, які дають Україні
За попередніми даними, Україна отримає 321 танк, але це буде розтягнуто в часі. Ця техніка посилить можливості ЗСУ. І її можна по-різному використовувати.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, Україні потрібно не 300 танків, а дещо більше. Адже має бути певний резерв на випадок, якщо деякі будуть пошкоджені внаслідок боїв.
Однак ця кількість теж досить велика. І не варто забувати, що Україна має ще власні та трофейні танки.
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Як можуть використати західні танки
Як відомо, в першій "хвилі" Україні отримає від 120 до 140 "Леопардів", "Челенджерів" тощо. З цього можна сформувати щонайменше 1 бригаду з повністю західних танків. Однак невідомо, чи їх розподілятимуть за таким принципом.
120 танків – це, можна сказати, буде щонайменше 1 бригада. Хоча мені здається, що керівництво ЗСУ не буде формувати підрозділи повністю оснащені новітньою технікою. Це буде суміш. Можна використати і ті радянські танки, що в нас є. Зробити одну роту таку, а іншу – з радянською,
– вважає Гетьман.
З іншого боку, коли усі танки прибудуть до України, то можна зробити до 5 бригад, які будуть повністю на західних зразках цієї техніки. З цього може вийти потужний ударний кулак для прориву фронту.
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Звісно, як припускає Гетьман, першу партію танків можна залучити і для оборони. Хоча у цьому випадку краще використовувати різні гармати, яких зараз також потрібно більше на фронті.
Мені здається, що майстерності нашого військового керівництва вистачить, щоб правильно сформувати нові підрозділи. І зробити щось потужне, що Росія не буде в змозі зупинити,
– наголосив Гетьман.
Україна отримає до 140 танків в першій "хвилі"
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що створення танкової коаліції на Заході – величезна перемога для України. Вона вже налічує 12 учасників.
- Поки зарано говорити про держави та їхні внески, адже деякі з них ще мають ухвалити певні формальні рішення відповідно до внутрішніх процедур. Однак вже відомо, що в першій "хвилі" ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.
- Кулеба нагадав, що Україна також потребує і винищувачів, і далекобійних ракет. Це допоможе захиститися та стримувати агресію.