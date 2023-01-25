Байден чи Шольц: хто першим вирішив надати Україні танки

США та Німеччина 25 січня оголосили про свої рішення надати Києву танки. Це стало результатом тривалих перемовин, які велися між союзниками України.

Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, зволікання з наданням танків Abrams та Leopard у той час, як в Україні гинуть люди, може виглядати не дуже добре.

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Однак, як зазначив Рашкін, на жаль, рішення про надання такого озброєння Києву лежить насамперед у політичній площині.

США та Німеччина зробили майже "спільну" заяву

Політик зауважив, що поділяє точку зору колишнього командувача армії США у Європі Бена Ходжеса. Генерал Ходжес раніше зазначав, що вражений тим, наскільки президент США Джо Байден говорить з іншими союзниками України.

"Байден не диктує рішення. Мовляв, хлопці, ми всі зібралися і далі будемо робити так і так. А відбуваються постійні розмови з радниками. Це справляє дуже гарне враження на тих же союзників", – сказав Рашкін.

Він додав, що цим США кардинально відрізняються від Росії, яка взагалі не знає, що таке "переговори".

А тут ми бачимо, що політики домовилися і зробили практично спільну заяву. Вони вдвох (Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц – 24 Канал) це зробили, з повагою один до одного,

– зазначив американський політик.

На думку Рашкіна, не можна сказати, що хтось у цій ситуації заробив більше балів.

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"Ініціатива йшла від адміністрації Байдена"

Водночас, за словами депутата окружних зборів округу Рок, першість щодо надання Україні танків все-таки належить Сполученим Штатам Америки.

"Я думаю, що ініціатива йшла від адміністрації Байдена. Ще не було такого президента США, який би настільки був зацікавлений у перемозі України", – зазначив Рашкін.

Далекоглядна ставка з боку США

Він додав, що для США питання полягає не лише у тому, аби Україна перемогла Росію.

У Вашингтоні побачили можливість знищити одного глобального противника – Росію, і таким чином убезпечити себе від ще небезпечнішого противника – Китаю,

– зауважив політик.

За словами Рашкіна, американським політикам знадобився певний час, аби проявити таку далекоглядність.

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